Die Angst vor stärkerer Inflation belastet derzeit die Rentenmärkte und könnte im Frühjahr auch zu deutlichen Kursrückschlägen auch an Aktienmärkten führen. Der aktuelle Marktkommentar von Andreas Gilgen, Leiter Portfolio Management der Bank Alpinum, Vaduz (Liechtenstein) Die Inflation in den Industrieländern wird in den kommenden Monaten deutlich ansteigen und sicherlich einige Marktteilnehmer erschrecken. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...