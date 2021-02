Hamburg (ots) - Die Corona-Pandemie hat die Deutschen sensibel gemacht für die Ansteckungsgefahr in engen Aufzugskabinen. Mit dem Plasma-Lüfter ElevatAIR können sie wieder aufatmen.Aufzüge in Hochhäusern oder Bürokomplexen sind Hotspots für Krankheitserreger. Denn Abstand halten und ausreichendes Lüften ist im Aufzug unmöglich. Zum einen wird es in den kleinen Kabinen schnell mal eng. Zum anderen funktioniert die Lüftung dort nur mangelhaft. Krankmachende Aerosole können bis zu 30 Minuten in der Fahrstuhlluft schweben, fanden Forscher heraus. Der Luftreiniger ElevatAIR von HUNDT CONSULT reduziert das Infektionsrisiko auf ein Minimum.Die Ansteckungsgefahr entsteht beim Sprechen, Husten oder Niesen. Denn die dadurch freigesetzten, durch die Luft schwebenden Aerosole, enthalten Milliarden von Viren. "Der ElevatAIR ist mit einer speziellen patentierten Plasmatechnologie ausgestattet, die Krankheitskeime innerhalb von Sekunden abtötet", sagt Alexander Wüllner, geschäftsführender Gesellschafter von HUNDT CONSULT. Dafür sorgen zwei Niedrigenergie-Plasmaspulen und ein zweistufiger Lüfter im Inneren des Metallgehäuses. Während die angesaugte Luft aus der Aufzugkabine am Plasmafeld vorbeiströmt, werden die Hülle und die DNA der Krankheitskeime durch kleine Blitze zerstört. Eine weitere Verbreitung ist nicht mehr möglich. Alexander Wüllner: "Der ElevatAIR ist als medizinisches Gerät zugelassen. Er kommt ohne Chemie aus und kann rund um die Uhr bedenkenlos in Gegenwart von Menschen betrieben werden." Für die Nutzung im Aufzug wird der kompakte Lüfter an die Wand der Aufzugkabine montiert.Forscher bestätigen die Wirksamkeit des ElevatAIRNiederländische Forscher von der Universität Amsterdam haben die Wirksamkeit des Luftreinigers bestätigt. Bei ihren Versuchen imitierten die Forscher ein Husten im Aufzug durch einen Sprühstoß mit einem Alkoholgemisch und machten die Tröpfchen durch Laserlicht sichtbar. Anschließend maßen sie, wie lange es dauert, um 80 Prozent der Raumluft zu desinfizieren und ein nicht-infektiöses Niveau zu erreichen. Das Ergebnis: Der ElevatAIR benötigte nur knapp vier Minuten und hält anschließend das Niveau dauerhaft. Der Luftreiniger macht 99,9 Prozent aller Viren und Bakterien unschädlich. Und ist damit eine Antwort auf das Drängen vieler Bundesbürger: In einer repräsentativen Umfrage von HUNDT CONSULT forderten drei Viertel der Befragten, Aufzugbetreiber sollten verpflichtet werden, Maßnahmen gegen eine Infizierung mit Corona-Viren und anderen Krankheitserregern zu ergreifen.Mehr Informationen zum ElevatAIR unter www.elevatair.deÜber HUNDT CONSULTHUNDT CONSULT ist ein auf die Gebäudefördertechnik spezialisiertes Ingenieurbüro mit knapp 100 Mitarbeitenden und damit größtes unabhängiges Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen für den optimierten Betrieb von Aufzügen und Fahrtreppen in Deutschland und Europa: Begehungen, kaufmännische sowie technische Optimierungen, Budgetplanungen, Neubau- und Modernisierungsplanungen, Unterstützung bei der Ausschreibung von Rahmenverträgen und die langfristige Verwaltung bis hin zum Betrieb von Aufzugsanlagen gehören zum Leistungsspektrum. Eine eigenentwickelte Software bildet dabei die Aufzüge und Fahrtreppen als Digital Twin ab. Die selbstentwickelte IIOT Lösung LIFT GUARDIAN ermöglicht zusätzlich die Realtime-Diagnostik von Aufzügen und Fahrtreppen: www.lift-guardian.de. HUNDT CONSULT unterhält Standorte in Kiel, Hamburg, Hannover, Berlin, Leipzig, Bonn, Limburg, Stuttgart, München, Nürnberg, Wien sowie Den Haag und managt über 45.000 Anlagen. Zu den Kunden zählen sowohl Bestandshalter als auch Verwalter und Immobilieninvestoren. Weitere Informationen unter www.hundt-consult.dePressekontakt:corpNEWSmediaClaudia ThöringRedaktionTel.: +49 (0) 40 207 6969 82E-Mail: claudia.thoering@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: HUNDT CONSULT GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/145854/4846617