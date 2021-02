Die Experten von Jefferies haben das Kursziel für die Aktien von Daimler nach Geschäftszahlen von 83 auf 85 Euro angehoben und die Bewertung auf "KAUFEN" belassen. Man habe in dem Zahlenwerk kaum etwas entdeckt, was Sorgen bereiten könnte, so die Analysten in einer gestern veröffentlichten Studie. Hinzu komme, dass die Prognosen des Autoherstellers deutlich über den Markterwartungen lägen. (dpa-AFX Analyser) ____________________________________________________________________________ Der Autor stellt ...

