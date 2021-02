Apple hat am Dienstag seine Hauptversammlung abgehalten und einige wichtige Fragen beantwortet. Alle Details zu neuen Produkten, weiteren Übernahmen, der Dividende und dem Regulierungsdruck auf den AppStore im Überblick.Neue Produkte?CEO Tim Cook hat zwar keine neuen Details zu kommenden Produkten geliefert, aber darauf hingewiesen, dass "spannende Dinge" für das iPhone und in Sachen Computern anstehen. Aktuell arbeitet Apple am iPhone 13 und Gerüchten zufolge soll das Lineup rund um MacBooks und ...

