Köln (ots) - REWE setzt sich seit Jahren mit seinem Mittelamerika Fonds (https://magazin.rewe-group.com/projekte/mittelamerikafonds) für eine kontinuierliche Verbesserung der Arbeits- und Umweltbedingungen in den Anbauländern von Bananen und Ananas ein. Dafür hat der Lebensmitteleinzelhandelskonzern seit 2007 4,9 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Mit diesen Fördergeldern konnten mittlerweile mehr als 70 Maßnahmen in den Bereichen Kinderbetreuung, Bildung und Freizeit, Gesundheit, Trinkwasser und Biodiversität realisiert werden. Die von lokalen Organisationen vorgeschlagenen Projekte werden von der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit/International Services (GIZ) GmbH intensiv betreut, unterstützt und kontrolliert. Damit der strukturelle Veränderungsprozess hin zu einer fairen, sozialen, ökologischen und zukunftssichernden Bananen- und Ananasproduktion fortgesetzt werden kann, initiieren REWE und nahkauf jährlich die Tropenwochen, um das Engagement den Kunden sichtbarer zu machen: Vom 1. bis 14. März fließen 10 Cent pro verkaufte Ananas bzw. je Kilo Bananen in unsere Nachhaltigkeitsaktivitäten rund um deren Wertschöpfungsketten.Um mehr Transparenz über die Arbeits- und Umweltbedingungen in den Anbauländern zu schaffen, hat REWE QR-Codes zur Rückverfolgbarkeit von Bananen und Ananas der Eigenmarken "REWE Beste Wahl" und "REWE Bio" eingeführt. Über die QR-Codes erreichen Kunden eine spezielle Website. Dort befinden sich ausführliche Informationen zu den jeweiligen Plantagen sowie deren Nachhaltigkeitsaktivitäten, Auditierungen oder Auszeichnungen. Mehr Informationen zur Verbesserung sozialer und ökologischer Bedingungen in den Wertschöpfungsketten gibt es unter https://www.rewe-group.com/de/nachhaltigkeit/leitlinien.Über REWE:Mit einem Umsatz von 24,5 Mrd. Euro (2019), mehr als 148.000 Mitarbeitern und über 3.600 REWE-Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die REWE-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständige REWE-Kaufleute betrieben.Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2019 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 62 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren mehr als 363.000 Beschäftigten in 24 europäischen Ländern präsent.