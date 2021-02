Das Edelmetall zeigt in den letzten Handelstagen deutliche Schwächeanzeichen! An der gestrigen Börsensitzung rutschte die Notierung im Tief bis auf 1211,58 US Dollar ab und löste damit auch unseren nachgezogenen StopLoss, welchen wir zur Gewinnabsicherung bis auf 1224 USD hochgezogen hatten, aus. Die Position wurde damit glattgestellt, es verbleibt ein schöner Tradinggewinn auf dem Konto. Aktuell kann sich Platin wieder etwas erholen und steht zur Stunde bei 1258 USD. Wir belassen den Wert auf unserer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...