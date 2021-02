Saisonkennzeichen: Winterschlaf vorbei!

Viele Saisonfahrzeuge stehen schon in den Startlöchern und dürfen bald ihre Winterquartiere verlassen. In Deutschland haben rund zwei Millionen Pkw- und Motorrad-Fahrer ihr Fahrzeug mit einem Saisonkennzeichen angemeldet, davon viele im Zeitraum von 1. März bis 31. Oktober. Bei den Fahrzeugen, die nur für einen bestimmten Zeitraum im Jahr gefahren werden, handelt es sich vor allem um Zweitwagen, Cabrios, Oldtimer, Youngtimer, Motorräder und Wohnmobile. Was ein Saisonkennzeichen bringt, für wen es sich eignet und was man beachten sollte.

Vorteile eines Saisonkennzeichens

Mit einem Saisonkennzeichen erspart man sich häufige Wege zur Zulassungsstelle. Denn einmal beantragt, kann das Fahrzeug jedes Jahr automatisch in dem angegebenen Zeitraum genutzt werden und muss nicht jedes Frühjahr von neuem wieder angemeldet werden. Der Halter spart Zeit und die Behörden freuen sich über weniger Verwaltungsaufwand. Ein Saisonkennzeichen bringt außerdem einen finanziellen Vorteil. Da das Fahrzeug nur für einen bestimmten Zeitraum benutzt wird, fallen nur für diesen Zeitraum anteilige Kfz-Steuer und Kfz-Versicherungskosten an.

Bildquelle: Archiv

Gültigkeitsdauer wählbar

Bei der Gültigkeitsdauer des Saisonkennzeichens kann der Fahrzeughalter einen bestimmten Zeitraum zwischen 2 Monaten und maximal 11 Monaten selbst auswählen. Dieser wird im Fahrzeugschein und in der Versicherungskarte eingetragen. Der einmal gewählte Gültigkeitszeitraum kann allerdings nicht einfach erweitert werden, wenn er einmal beantragt ist. Dann ist eine förmliche Änderung bei der Zulassungsstelle notwendig und ein neues Kennzeichenschild (das Kennzeichen selbst bleibt) wird angefertigt. Das Saisonkennzeichen erhält man bei der Zulassungsstelle, die für den jeweiligen Wohnort zuständig ist.

Bildquelle: Pixabay / Alexas_Fotos

Angaben auf dem Kennzeichen

Neben den üblichen Angaben des Kennzeichens enthält das Saisonkennzeichen den Zulassungszeitraum, innerhalb dem das Fahrzeug betrieben werden darf. Die Angabe steht bei Pkw-Nummernschildern rechts oben auf dem Kennzeichen - über dem Strich steht der Saisonbeginn und unter dem Strich das Saisonende. Bei Motorrädern findet man den Gültigkeitszeitraum mittig auf dem Nummernschild, rechts neben der TÜV-Plakette.

Den vollständigen Artikel lesen ...