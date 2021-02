Die Umsätze der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie fielen 2020 um 9,8 Prozent, nachdem sie bereits um Vorjahr getaucht waren.Zürich - Die Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (MEM) hat im vergangenen Jahr wegen der Coronapandemie einen Einbruch erlitten. Die Umsätze fielen um 9,8 Prozent, nachdem sie bereits um Vorjahr getaucht waren. Auch die Bestellungen kamen spärlicher herein, wie der Branchenverband Swissmem am Mittwoch in einem Communiqué bekannt gab: Die Auftragseingänge reduzierten sich um 6...

