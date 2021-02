NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Reckitt Benckiser nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 9000 Pence belassen. Der Konsumgüterhersteller habe in allen Bereichen gute Resultate erzielt, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick auf 2021 stimme ausgesprochen zuversichtlich. Eine Veräußerung des Babynahrungsgeschäfts in China dürfte nicht auf dem Tisch sein, so Pannuti anlässlich der von Reckitt angekündigten strategischen Überprüfung dieses Geschäfts./ajx/bgf/



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2021 / 08:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2021 / 08:06 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B24CGK77

RECKITT BENCKISER-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de