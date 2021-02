BERLIN (dpa-AFX) - Getrieben von besseren Exporterwartungen blickt die deutsche Industrie laut einer Umfrage wieder zuversichtlicher in die Zukunft. Wie eine am Mittwoch vorgelegte Sonderauswertung der jüngsten Konjunkturumfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) ergab, beurteilen 31 Prozent der Industrieunternehmen ihre Geschäftslage als gut - im Herbst 2020 waren es 23 Prozent. Zuerst hatte des "Handelsblatt" darüber berichtet.

Bei den Geschäftserwartungen für die kommenden zwölf Monate sind die optimistischen Stimmen in der Überzahl. Der entsprechende Saldo liegt laut DIHK bei plus 8 Punkte, in der Vorumfrage lag er bei 5 Punkten.

Dass die Industrie im Vergleich der Wirtschaftszweige zuversichtlich sei, zeige sich vor allem bei den gestiegenen Exporterwartungen. 30 Prozent der exportierenden Industrieunternehmen rechnen mit einer Zunahme der Ausfuhrtätigkeit, ein Fünftel erwartet Rückgänge. Bei den Exporterwartungen reichten die jüngsten Werte aber nicht an den langjährigen Durchschnitt von DIHK-Konjunkturumfragen heran.

Sorgen bereite den Firmen die Entwicklung auf ausländischen Märkten. 46 Prozent der exportierenden Unternehmen bewerten die Auslandsnachfrage als Risiko. 45 Prozent der Betriebe sieht steigende Energie- und Rohstoffpreise als Risiko. An den Befragungen der Industrie- und Handelskammern zu Jahresbeginn 2021 beteiligten sich knapp 8000 Industrieunternehmen./hoe/DP/zb