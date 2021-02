DJ Einzelhandel fordert dauerhafte Steuerbefreiung von Spenden

Von Petra Sorge

BERLIN (Dow Jones)--Der deutsche Einzelhandel hat an Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) appelliert, Warenspenden dauerhaft steuerfrei zu setzen. Ein Entwurf der Finanzverwaltung sehe zwar angesichts der Corona-Krise eine sogenannte Billigkeitsregelung bis zum 31. Dezember dieses Jahres vor, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverband Deutschland (HDE), Stefan Genth, in Berlin. "Aber es muss auch Rechtssicherheit für die Zeit danach gefunden werden."

Grundsätzlich begrüßte er den Entwurf als richtig und forderte, ihn "jetzt schnell" umzusetzen. Laut der Billigkeitsregelung sollen Waren, die Händler an gemeinnützige Organisationen abgeben, von der Umsatzsteuerpflicht befreit werden, damit diese nicht vernichtet werden. "Gerade jetzt bei den Bergen unverkaufter Ware ist dieses Problem akut, aber auch danach muss eine dauerhafte Lösung möglich sein", forderte der HDE-Chef. Denn in den Geschäften gebe es teilweise auch ein Jahr später noch Betriebsprüfungen. Dann helfe es wenig, wenn dann der Warenwert ganz anders taxiert werde und doch eine Umsatzsteuerpflicht die Folge sei. "Dadurch hätten wir eine große, große Unsicherheit", mahnte Genth.

Vor allem in der Textilindustrie stünden Händler vor dem Problem, dass sie die unverkaufte Winterware räumen müssten. Eine Vernichtung oder Schredderung sei kostengünstiger als eine Spende. "Diesen Fehlanreiz kann und muss Olaf Scholz korrigieren und mit einem Erlass an die Finanzminister deutlich machen", forderte auch die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt. "Bislang hat er sich geweigert." Es brauche "rechtssichere und funktionierende Lösungen von der Bundesregierung", forderte sie in einem gemeinsamen Appell mit den Händlern. Zugleich forderte sie eine schnellere Auszahlung der finanziellen Hilfen an die betroffenen Unternehmen.

Im Rahmen der Aktion SpendenStattVernichten unterstützen auch zahlreiche zivilgesellschaftliche Organisationen den Vorstoß der Händler. "Wenn tatsächlich Milliarden von Werten im Textilbereich vernichtet werden sollten, während gleichzeitig Millionen von Menschen dringend auf solche Spendenhilfen angewiesen sind, dann ist dieser Schildbürgerstreich nicht mehr komisch" sagte der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverband, Ulrich Schneider.

