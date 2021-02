DJ Studie: Unternehmen bei Nutzung digitaler Daten im Rückstand

BERLIN (Dow Jones)--Deutsche Unternehmen nutzen noch viel zu selten die Potenziale, die sich aus dem Teilen und Nutzen von Daten ergeben. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW Köln) im Auftrag des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), die in Berlin vorgestellt wurde. Nicht einmal ein Drittel der befragten Unternehmen (28) Prozent weist demnach einen hohen Digitalisierungsstand hinsichtlich des eigenen Datenmanagements auf.

Mehr als die Hälfte der als "digital" eingestuften Unternehmen erkennen dagegen in der zusätzlichen Nutzung externer Daten einen hohen Mehrwert für sich. Als größtes Hemmnis für eine stärkere wirtschaftliche Datennutzung nennen neun von zehn befragten Unternehmen die Sorge vor unautorisiertem Zugriff Dritter auf ihre Daten. Fast ebenso viele (85 Prozent) bezeichnen "datenschutzrechtliche Grauzonen" als weitere zentrale Hürde. Die fehlende Rechtssicherheit bei der Anonymisierung von Daten bezeichnen 73 Prozent als konkretes Hemmnis. Eine Datenteilungspflicht, deren Einführung die Bundesregierung laut ihrer Datenstrategie prüfen will, lehnt eine große Mehrheit der Unternehmen ab (86 Prozent).

Nach den Plänen der Bundesregierung soll das europäische Cloud-Projekt Gaia-X die Verbreitung von Cloud-Lösungen und Datenanwendungen in Deutschland und der EU maßgeblich vorantreiben. Die Ergebnisse der Befragung verdeutlichen, dass Gaia-X vor allem bei kleineren Unternehmen bis dato wenig bekannt ist. So gaben nur vier Prozent der Unternehmen mit bis zu 250 Beschäftigten an, das Vorhaben zu kennen. Bei größeren Unternehmen liegt der Bekanntheitsgrad bei 54 Prozent.

"Deutschland muss in die Weltspitze bei der wirtschaftlichen Nutzung von Daten aufsteigen", forderte BDI-Geschäftsführungsmitglied Iris Plöger. Doch der Vorteil datengetriebener Geschäftsmodelle erschließe sich gerade kleinen und mittleren Unternehmen noch nicht ausreichend. Unternehmen brauchten daher endlich mehr Rechtssicherheit bei der Nutzung und dem Austausch von Daten, fordert Plöger. "Weitergehende Datenteilungspflichten würden dem unternehmerischen Bedarf eklatant widersprechen."

February 24, 2021

