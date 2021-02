Die Aufnahmen von der Landung des Marsrovers Perseverance sind beeindruckend. Der eine oder andere mag sich aber gefragt haben, was es mit dem unregelmäßigen Muster des Fallschirms auf sich haben könnte. Reddit-Nutzerinnen und -Nutzer haben das Rätsel jetzt gelöst. Das Jahr 2021 ist ein gutes für Weltraumfans - am 18. Februar ist Perseverance auf dem Mars gelandet, zuvor war die Sonde Al-Amal der Vereinigten Arabischen Emirate erfolgreich in die Marsatmosphäre eingetreten. Und auch Chinas Tianwen-1-Sonde umkreist den roten Planeten schon; in einigen Wochen soll ebenfalls ein Rover auf der Marsoberfläche landen. Die Missionen sollen vor allem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...