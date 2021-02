Hamburg (www.fondscheck.de) - Das neue Jahr bleibt auch nach den ersten beiden Monaten schwer zu greifen, so Christian Bender, Portfoliomanager bei SIGNAL IDUNA Asset Management, der unter anderem den global agierenden Rentenfonds HANSAinternational (ISIN DE0008479080/ WKN 847908) verantwortet.Denn seit einigen Wochen würden diverse Spread-Produkte am Rentenmarkt gehypt. Das ist sicherlich auch durch die fortgesetzten Aufkäufe der Notenbanken bedingt, resultiert aber primär aus einer um sich greifenden Zuversicht - ist es schon Euphorie? - dass die Impfungen den Weg in die alte Normalität ebnen mögen, so Christian Bender von SIGNAL IDUNA Asset Management. Davon erfasst worden seien Titel der Automobilindustrie, die in der neuen Wirklichkeit angekommen seien, italienische Staatsanleihen, denen auch ein Regierungswechsel mitsamt einhergehender Verzögerung bei den Infrastrukturinvestitionen nichts anhaben könne, und schließlich die Emerging Markets, denen wieder glänzende Aussichten bescheinigt würden. ...

