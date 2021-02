Hinsichtlich relevantester einzelner Aktienentwicklungen in den derzeit am stärksten beachteten Industrie- oder auch Zukunftsbranchen war in der letzten Woche entgegen der lethargischen Entwicklung auf globaler Indexebene sehr auffällig, dass es bei den vielen dieser einzelnen Aktientitel in der letzten Woche zu sehr kräftigen Kursausschlägen und dabei stark überwiegend zur negativen Seite kam, was ebenfalls als ein mögliches Signal für eine nun bevorstehende allgemeine Aktienmarktkorrektur gewertet werden kann.Dies veranlasst uns nochmals zu der bereits zuletzt abgegebenen Empfehlung, Aktien vor einer Anlageentscheidung nun mehr denn je äußerst sorgfältig nach der aktuellen und erwarten Profitabilität des entsprechenden Unternehmens und seiner derzeitigen Aktienbewertung zu beurteilen und Aktien, die solchen Ansprüchen an derartige fundamental nachvollziehbare Bewertungen aktuell zweifelsfrei nicht genügen (siehe z.B. das Sammelsurium offenkundig vor allem Eigeninteressen-gesteuerter Aktien-Kaufkampagnen der Plattform WallStreetBets) oder sich auch auf ähnlich gelagerte unprofitable "Hype"-Unternehmen beziehen, momentan zunehmend konsequent zu meiden.

