FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben sich am Mittwoch bis zum Mittag nur wenig im Kurs bewegt. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future lag in etwa auf Vortagsniveau bei 174,33 Punkten. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit minus 0,32 Prozent.

Frühe Gewinne gaben die Bundeswertpapiere wieder ab. Händler erklärten die Entwicklung vor allem mit der freundlichen Stimmung an den europäischen Aktienmärkten. Sichere Anlagen, zu denen Bundeswertpapiere gezählt werden, waren daher etwas weniger gefragt.

Konjunkturdaten fielen überraschend positiv aus. Die deutsche Wirtschaft ist im Schlussquartal 2020 stärker gewachsen als bisher gedacht. Anstatt eines Zuwachses kaum über Stagnation betrug das Plus im vierten Quartal 0,3 Prozent. Der Staatshaushalt lag im Corona-Krisenjahr 2020 jedoch tief im roten Bereich.

Im Tagesverlauf stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, die am Anleihemarkt für Kursbewegung sorgen könnten. Allerdings äußern sich einige ranghohe Zentralbanker, darunter US-Notenbankchef Jerome Powell. Am Dienstag hatte er während eines Auftritts vor dem amerikanischen Senat anhaltende geldpolitische Unterstützung für die coronageschwächte Wirtschaft zugesagt. Am Mittwoch tritt er vor dem Repräsentantenhaus auf./bgf/jsl/stk