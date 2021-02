Hannover (www.anleihencheck.de) - Nachdem der Markt für EUR-Benchmarks in den vergangenen zwei Wochen keine Neuemissionen verzeichnen konnte, beendete die niederländische NN Bank am gestrigen Dienstag die Emissionspause, so die Analysten der NORD/LB.Der ehemalige Emittent von CPT-Bonds habe seine dritte EUR-Benchmarkanleihe (ISIN NL00150008B6/ WKN A3KMHA) mit Soft Bullet-Struktur - bei weiterhin fünf ausstehenden CPT-Benchmarks - im Volumen von EUR 500 Mio. und einer Laufzeit von 20 Jahren emittiert. Dabei sei es der erste Deal im laufenden Jahr gewesen, der über eine solch lange Laufzeit verfüge. ...

