Die voranschreitende Elektrifizierung vom E-Auto bis hin zur Smart-Watch lässt die Halbleiterindustrie derzeit stark wachsen. Für die Industrie bedeutet das ein hohes Investment in die Entwicklung und Produktion von Elektronikbauteilen, Halbleitern, OLED- und LCD-Displays in Reinräumen. Daher sind auch Maschinenelemente wie Leitungen und Energieführungen gefragt, die die strengen Anforderungen nach Partikelfreiheit erfüllen. Speziell für die Leitungsführung in kompakten Bauräumen im Reinraum hat igus die e-skin flat mit extrem flache Energieführung entwickelt. Konfiguration der Kammern der Energieführung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...