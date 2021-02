Die kanadische B2Gold (WKN A0M889 / TSX BTO) hat 2020 einen Goldproduktionsrekord aufgestellt! Die drei Minen des Unternehmens lieferten zusammen 995.258 Unzen des gelben Metalls, was am oberen Ende der Prognosespanne (955.000 bis 1,005 Mio. Unzen) lag. 2019 hatte der Goldausstoß um 17% niedriger (144.142 Unzen) gelegen. Damit hat B2Gold nun das zwölfte Jahr in Folge einen Produktionsrekord erzielt. Auch der Cashflow ...

