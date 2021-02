Hong Kong / Frankfurt (ots) - Hong Kong - Millionenmetropole, Finanzschauplatz und Großstadtdschungel - soweit die Assoziation. Doch dass Hongkong auch eine grüne Seite hat, überrascht selbst die Einheimischen immer wieder aufs Neue: Denn Hongkong besteht tatsächlich zu zwei Dritteln aus unbebauter Fläche - 40 Prozent davon stehen sogar unter Naturschutz. Rund 240 Inseln gehören zu der Sonderverwaltungszone, viele davon unbewohnt. Am besten entdecken lässt sich das grüne Hongkong auf den unzähligen Wander- und Radrouten.Die Inseln, Moor- und Flusslandschaften sind durch hunderte Kilometer an Wander- und Spazierwegen durchzogen. Die Szenerie wechselt zwischen urigen Eukalyptuswälder und Bambushainen zu grünen Berghängen mit Blick auf das Meer. Badefans und Wassersportler finden in Hongkong mehr als 40 Strände, von denen viele nur zu Fuß oder per Boot erreichbar sind. Diese können es durchaus mit den Bilderbuch-Stränden in Thailand und Vietnam aufnehmen und oft ist man am puderweißen Sandstrand ganz für sich alleine.Tipp: Für alle die mehr über Hong Kongs Naturschätze erfahren möchten, lohnt ein Blick auf www.discoverhongkong.com. Hier gibt es unter anderem einen 60-seitigen Wanderführer (https://www.discoverhongkong.com/content/dam/dhk/intl/plan/traveller-info/e-guidebooks/gohk2020-guidebook-en.pdf) mit vielen Ideen für ein anderes Hongkong-Erlebnis fernab der Hektik des Stadtzentrums.Einen Eindruck der überraschenden Naturschönheit Hongkongs so nah der Großstadt bekommt man, wenn man 957 Meter über den Meeresspiegel auf den Tai Mo Shan steigt, Hongkongs höchsten Berg im Herzen der New Territories. Von hier erschließt sich ein 360 Grad Panoramablick bis weit aufs chinesische Festland.Rund 20 Kilometer östlich eröffnet sich im UNESCO Global Geopark von Sai Kung eine tropische Paradies-Welt. Viele kleine grüne Inseln mit einsamen Sandstränden ragen aus dem türkisblauen Meer. Sie verbergen die geschichtsträchtigen Hinterlassenschaften der Hakka-Siedler, die bereits vor langer Zeit dem Ruf der Großstadt folgten. Die Inseln sind geologisch interessante Zeitzeugen von Vulkanismus und Erosion. Der Zutritt ist nur zu Fuß oder per Boot möglich.Ein Ausflug nach Lantau, Hongkongs größter Insel, darf bei keinem Hongkong-Besuch fehlen. Berühmteste Sehenswürdigkeit ist die Tian Tan Buddha-Statue und das zugehörige Kloster Po Lin. In unmittelbarer Nachbarschaft liegt auch der Wisdom Path und das Stelzendorf Tai O.Noch gemächlicher geht es auf Lamma Island zu. Die durch Fischfang geprägte Insel ist nicht nur für ihre hervorragende Seafood-Küche bekannt, sondern auch für die zahlreichen Wanderwege, Mountainbike Trails und Strände.Ein Katzensprung von der Hektik Hongkongs entfernt ist der Dragon's Back auf Hong Kong Island. Viele weitere Wanderwege, darunter auch der über 100 Kilometer lange MacLehose Trail führen Hongkongs Bewohner und Besucher in eine andere Welt fernab und doch ganz nah der Großstadt.Weitere Informationen gibt es auf der deutschsprachigen Website unter www.discoverhongkong.com/de.Hongkong, Asia's World City an der chinesischen Südküste lebt von ihren Kontrasten. Hier treffen östliche Tradition auf westlichen Lebensstil, glitzernde Wolkenkratzer auf ursprüngliche Naturlandschaften und Gourmetküche auf Street Food. Die Stadt ist einer der weltgrößten Finanzplätze und rund sieben Millionen Einwohner nennen die Stadt ihr Zuhause, die die höchste Bevölkerungsdichte der Welt aufweist. Rund 200 Inseln, davon viele unbewohnt, bilden die ruhige grüne Seele der Stadt und eröffnen Outdoor-Fans Abenteuer nur wenige Fährminuten entfernt, unvergessliche Erlebnisse in der Natur. Weitere Informationen und aktuelle Updates auf der deutschsprachigen Website http://www.discoverhongkong.com/de. discoverhongkongPressekontakt:RÜCKFRAGEN DER MEDIEN BEANTWORTEN GERNE:noble kommunikation, Stephanie Grosser & Bianca RaichTel: 06102-36660, Fax: 06102-366611E-Mail: hongkong@noblekom.deMedia & Contentroom: www.noblekom.deInstagram: @noblekomDie vollständige Meldung inklusive Bildern und Video finden Sie in unserem Hongkong-Content-Room unter www.noblekom.de/de/n/36/Original-Content von: Hong Kong Tourism Board, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150057/4847149