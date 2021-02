DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13:05 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Indikation 3.885,50 +0,14% +4,14% Euro-Stoxx-50 3.703,52 +0,39% +4,25% Stoxx-50 3.187,40 +0,23% +2,54% DAX 13.966,78 +0,74% +1,81% FTSE 6.635,00 +0,14% +2,56% CAC 5.789,01 +0,16% +4,28% Nikkei-225 29.671,70 -1,61% +8,12% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 174,33 -0,02

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,20 61,67 +0,9% 0,53 +27,8% Brent/ICE 65,99 65,37 +0,9% 0,62 +27,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.809,64 1.805,79 +0,2% +3,85 -4,7% Silber (Spot) 27,79 27,73 +0,2% +0,06 +5,3% Platin (Spot) 1.268,70 1.241,98 +2,2% +26,73 +18,5% Kupfer-Future 4,18 4,18 +0,1% +0,01 +18,9%

Die Ölpreise zeigen sich unbeeindruckt vom Anstieg der US-Rohölvorräte, den der Branchenverband API am späten Dienstag gemeldet hat. Die Akteure warteten nun auf die offiziellen Daten des US-Energieministeriums am Mittwoch heißt es. Im Vordergrund stünden am Ölmarkt derzeit ohnehin die Erholung der Wirtschaft und der damit verbundene höhere Ölbedarf.

AUSBLICK AKTIEN USA

Zur Wochenmitte dürften die US-Börsen mehr oder weniger auf der Stelle treten. Damit zeichnet sich eine Stabilisierung ab, nachdem vor allem Technologiewerte in den vergangenen Tagen kräftig abverkauft wurden. Im Fokus steht erneut US-Notenbankpräsident Jerome Powell. Nachdem dieser am Dienstag vor dem Bankenausschuss des US-Senats gesprochen hat, wird er am Mittwoch dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses Rede und Antwort stehen. Es wird erwartet, dass Powell im wesentlichen seine Aussagen vom Vortag wiederholen und die Fortsetzung der lockeren Geldpolitik bestätigen wird. In Reaktion auf diese Äußerungen hatten sich die Aktienkurse von ihren Tagestiefs deutlich erholt. Geschäftszahlen legen vorbörslich unter anderem Lowe's und ViacomCBS vor. Nachbörslich folgen Nvidia, Booking Holdings und L Brands.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

17:40 DE/Alstria Office Reit-AG, Jahresergebnis, Hamburg

18:00 DE/Freenet AG, Jahresergebnis, Büdelsdorf

18:30 DE/Patrizia AG, Jahresergebnis, Augsburg

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 16:00 Neubauverkäufe Januar PROGNOSE: +0,9% gg Vm zuvor: +1,6% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Aktienmärkte tendieren am Mittwochmittag freundlich. Beobachter verweisen auf die Aussagen des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell vom Dienstag, die Sorgen wegen des Zinsanstiegs gemildert hätten. Positive Signale sendet auch die deutsche Wirtschaft, die im vierten Quartal 2020 deutlicher als erwartet gewachsen ist. Unter den Einzelwerten gewinnen Telecom Italia 9 Prozent. Das Unternehmen hat das Ergebnis im vierten Quartal trotz sinkender Umsätze massiv gesteigert. Im Chemiesektor hat Solvay (+4,0%) für das Gesamtjahr 2020 durchweg bessere Zahlen als befürchtet vorgelegt. Für den Chemiesektor geht es um 0,9 Prozent nach oben. Reiseaktien sind in Erwartung einer beginnenden Normalisierung des Reiseverkehrs im Sommer weiter gesucht, ihr Subindex legt um 0,7 Prozent zu. Lloyds notieren in London kaum verändert nach Zahlenvorlage. Der Vorsteuergewinn habe sich besser als erwartet entwickelt genauso wie die Wertberichtigungsverluste. Positiv sei zudem die Wiederaufnahme der Dividendenzahlung, so CMC. Die Zahlen von Puma (-2,8 Prozent) entsprachen nach Einschätzung von RBC zwar in etwa den Erwartungen, der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr sei aber eher zurückhaltend. Für Corestate geht es um 9 Prozent nach unten. Der Immobilien-Investmentmanager hat die eigenen Ziele bei den Gewinnkennziffern verfehlt, ist mit Blick auf das laufenden Jahr aber optimistisch. Instone Real Estate (+3%) überbot mit dem vorläufigen Ergebnis die Erwartungen, rechnet im Umsatzausblick jedoch mit etwas weniger als bisher. Von gemischten Zahlen und einem ermutigenden Ausblick spricht ein Marktteilnehmer mit Blick auf Hensoldt (+1,3%). Formycon (+14%) hat die beschleunigte Begutachtung seiner Anträge für die klinische Prüfung eines Covid-Mittels gemeldet.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:39 Di, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,2165 +0,13% 1,2155 1,2156 -0,4% EUR/JPY 128,74 +0,69% 128,22 127,81 +2,1% EUR/CHF 1,1037 +0,37% 1,1013 1,0961 +2,1% EUR/GBP 0,8606 -0,02% 0,8574 0,8619 -3,6% USD/JPY 105,82 +0,55% 105,49 105,14 +2,5% GBP/USD 1,4134 +0,14% 1,4178 1,4104 +3,4% USD/CNH (Offshore) 6,4445 -0,23% 6,4613 6,4637 -0,9% Bitcoin BTC/USD 50.601,75 +3,92% 49.916,75 47.814,25 +74,2%

Der Dollar zeigt sich am Mittwochmittag zunächst wenig verändert, könnte aber nach dem Auftritt des US-Notenbankchefs Jerome Powell vor dem Kongress etwas nachgeben. Die ING vermutet, dass inzwischen mehr Wetten gegen den Dollar abgeschlossen wurden. Powells Bekräftigung der lockeren Geldpolitik vom Dienstag und fehlende Hinweise auf ein Zurückfahren der Anleihekäufe durch die US-Notenbank trotz der Aussichten auf eine Erholung der Wirtschaft sprächen für einen schwächeren Dollar. Powell habe zwar Bedenken wegen des Inflationsdrucks zerstreut, das geplante Konjunkturpaket von US-Präsident Biden werde jedoch die Inflationserwartungen untermauern. In Verbindung mit wenig veränderten Erwartungen an das kurze Ende der Zinskurve dürfte sich für den Dollar ein ungünstiges Realzinsprofil ergeben, meint ING.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mit kräftigen Verlusten haben sich zur Wochenmitte die Börsen in Ostasien und Australien gezeigt. Für den Hang-Seng-Index ging es besonders deutlich nach unten. Hier belasteten Pläne, die Steuer auf Aktiengeschäfte zu erhöhen. Zudem solle der Bereich der Zweitnotierungen überprüft werden. In China sprachen Teilnehmer auch von Gewinnmitnahmen nach der Aufwärtsbewegung zu Jahresbeginn. Erneut unter Druck standen in der gesamten Region vor allem Technologiewerte. Die Investoren dürften bei den Aktien aus dem Sektor kurzfristig vorsichtig bleiben, hieß es von KGI Securities. Softbank verloren 5,2 Prozent. Der Rechtsstreit mit dem deutschen Bürovermieter Wework könnte kurz vor einer Einigung stehen, sagten Informanten. Demnach wäre Softbank bereit, etwa 1,5 Milliarden Dollar auszugeben, um die Aktien der frühen Wework-Investoren und -Mitarbeiter zu kaufen. In Seoul standen vor allem die Aktien aus dem Automobilsektor unter Druck. Hyundai Motor verloren 3,9 Prozent. Wegen Brandgefahr tauscht der Konzern die Batterien von Elektrofahrzeugen aus. Kia Motors gaben um 4,7 Prozent nach und Hyundai Mobis um 4,6 Prozent.

CREDIT

Trotz des Bekenntnisses von Fed-Präsident Jerome Powell zu einer ultralockeren Geldpolitik geht es mit den Risikoprämien am Mittwoch am europäischen Kreditmarkt leicht nach oben. Wie es im Handel heißt, muss sich die Stabilisierung bei den Marktzinen erst noch bestätigen. Die Rendite der 10-jährigen US-Anleihen liegt aktuell bei 1,36 Prozent, nachdem sie zuletzt auf das Jahreshoch von 1,39 Prozent gestiegen war. "Kurzfristig könnte der Ausweitungsdruck anhalten und wir denken, dass es noch zu früh ist, Rücksetzer zu kaufen. Der Primärmarkt dürfte aktiv bleiben", so die Commerzbank.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Puma hat KfW-Kredit ohne Credit-Rating abgelöst - nun doch Dividende

Puma hat seine Refinanzierung und die Kündigung des KfW-Kredits ohne ein Credit-Rating einer Ratingagentur hinbekommen, sagte CEO Björn Gulden in der Telefonkonferenz mit Journalisten.

Puma setzt vorsichtige Ziele für 2021 - Erholung in 4Q

Puma hat ein gutes Schlussquartal hingelegt und will für 2020 auch wieder eine Dividende zahlen, obwohl die coronabedingten Lockdowns deutliche Spuren im Gesamtjahr hinterlassen haben. Der Gewinn sank 2020 deutlich überproportional zum Umsatz. Für 2021 setzt sich der Herzogenauracher Sportartikelhersteller vorsichtige und bisher nur qualitative Ziele, erst ab dem dritten Quartal rechnet er mit einer deutlich verbesserten Geschäftsentwicklung.

Ströer sieht nach Gewinneinbruch noch keine Besserung

Ströer hat vergangenes Jahr wegen den Auswirkungen der Pandemie auf das Außenwerbegeschäft einen Gewinneinbruch verzeichnet. Zudem sei der Start des neuen Jahres weiter herausfordernd, teilte die Ströer SE & Co KGaA bei Vorlage von Eckzahlen für 2020 mit.

Rüstungsunternehmen Hensoldt wächst weiter und zahlt Dividende

February 24, 2021

DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Das Rüstungsunternehmen Hensoldt hat dank eines starken Auftragseingangs im vergangenen Jahr Umsatz und Gewinn verbessert. Für das laufende Jahr zeigte sich der Börsenneuling optimistisch und rechnet mit weiterem Wachstum. Seinen Aktionären will der SDAX-Konzern eine Dividende von 0,13 Euro je Aktie zahlen.

New Work erfüllt Prognose und zahlt Dividende auf Vorjahresniveau

Die New Work SE hat ihre Jahresprognose im vergangenen Jahr erfüllt und Umsatz sowie Rendite gesteigert. Die Aktionäre des Betreibers der Online-Plattform Xing sollen für 2020 eine Dividende in Höhe auf dem Vorjahresniveau von 2,59 Euro je Aktie erhalten. Analysten hatten allerdings eine Erhöhung der Gewinnausschüttung erwartet.

Vantage Towers soll bis Ende März in Frankfurt an die Börse

Vodafone will sein europäisches Mobilfunkmast-Geschäft Vantage Towers bis Ende März in Frankfurt an die Börse bringen. Angeboten werden soll ein bedeutender Minderheitsanteil. Vodafone werde aber die Mehrheit behalten, teilte der britische Telekomkonzern mit.

Wintershall Dea mit deutlichem Gewinneinbruch

Sinkende Öl- und Gaspreise in der Corona-Pandemie haben den Gewinn von Wintershall Dea 2020 deutlich geschmälert. Der bereinigte Nettogewinn sank um 62 Prozent auf 195 Millionen Euro, der Betriebsgewinn vor Explorationskosten (EBITDAX) ging um 41 Prozent auf 1,64 Milliarden Euro zurück, wie der Öl- und Gasproduzent am Mittwoch mitteilte.

Accor mit höherem Jahresverlust als erwartet - Dividende fällt aus

Der französische Hotelkonzern Accor ist im vergangenen Jahr belastet von der globalen Pandemie tiefer in die roten Zahlen gerutscht als erwartet. Eine Dividende soll für 2020 deshalb nicht gezahlt werden.

Astrazeneca räumt erneut Produktionsprobleme in der EU ein

Der britisch-schwedische Impfstoff-Hersteller Astrazeneca hat erneut Probleme bei der Produktion seines Corona-Impfstoffs in der EU eingeräumt. Ein Unternehmenssprecher erklärte am Dienstagabend, Astrazeneca könne im zweiten Quartal nur die Hälfte der für die EU vorgesehenen 180 Millionen Impfdosen innerhalb der EU produzieren. Seine Lieferzusagen will Astrazeneca aber einhalten.

Energiekonzern Iberdrola erhöht Dividende

Der spanische Energiekonzern Iberdrola hat im vergangenen Jahr trotz der Covid-19-Pandemie mehr verdient. Auch für das laufende Jahr rechnen die Spanier mit einem Gewinnplus. Die Aktionäre sollen nun eine höhere Dividende als im Vorjahr bekommen. Iberdrola erhöhte den Umsatz um 9 Prozent auf 33,15 Milliarden, das Nettoergebnis legte auf 3,61 von 3,47 Milliarden Euro zu.

Lloyds verdient vor Steuern mehr als erwartet und zahlt Dividende

Die Lloyds Banking Group plc hat im Schlussquartal 2020 vor Steuern nur etwas mehr als halb so viel verdient wie im Vorjahreszeitraum. Am Markt war allerdings ein noch stärkerer Gewinneinbruch erwartet worden. Die Aktionäre sollen für das vergangene Jahr eine Dividende von 0,57 Pence je Aktie bekommen.

Reckitt Benckiser schreibt Gewinn und baut Portfolio um

Der Konsumgüterkonzern Reckitt Benckiser hat im vergangenen Jahr wieder schwarze Zahlen geschrieben. Die Hygienesparte profitierte von der steigenden Nachfrage inmitten der Coronavirus-Pandemie und wurde zum Umsatztreiber.

Telecom Italia dank Steuereffekt mit Gewinnsprung

Telecom Italia hat das Ergebnis im vierten Quartal trotz sinkender Umsätze massiv gesteigert. Netto verdiente der Telekomkonzern nach eigenen Angaben in den Schlussmonaten 6,05 Milliarden Euro - nach 64 Millionen im Vorjahresquartal. Das ist der Löwenanteil des Jahresüberschusses von 7,2 Milliarden Euro.

Wienerberger plant bei rückläufigem Gewinn mehr Dividende

Wienerberger hat angesichts der Corona-Pandemie im abgelaufenen Jahr Umsatz und Gewinn eingebüßt. Der österreichische Ziegelhersteller verbuchte einen bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 566 Millionen Euro - 28 Millionen Euro weniger als 2019, wie er in Wien mitteilte.

Pharma-Dienstleister Icon kauft für 12 Milliarden Dollar zu

Die Icon plc, ein Dienstleister für Pharma- und Medizintechnikentwicklung, verstärkt sich mit einem milliardenschweren Zukauf. Wie der Konzern mitteilte, übernimmt er die PRA Health Sciences Inc für rund 12 Milliarden US-Dollar in bar und Aktien.

