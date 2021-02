Gießen/Wuppertal (ots) - Die sonntag corporate finance GmbH, eines der größten bankenunabhängigen M&A-Beratungshäuser, hat den Alleingesellschafter Dirk Grohn bei der Veräußerung seiner Anteile an die Arcaris Management GmbH begleitet. Der Grund für den Verkauf beruht zum einen auf einer vorgezogenen Nachfolgeregelung und zum anderen soll das weitere Wachstum der Gesellschaft sowie die Standortsicherung mit einem starken Partner im Rücken garantiert werden.Michael Ganter, langjähriger Projektleiter der sonntag corporate finance GmbH und Experte auf dem Gebiet des Unternehmensverkaufs, beschreibt den Prozessverlauf wie folgt: "Das Verhältnis zwischen den beteiligten Parteien war durchgehend auf einer persönlichen und vertrauensvollen Ebene angesiedelt. Dieser Grundstein ermöglichte es meinem Kollegen Guido Steinbrecher und mir von Beginn an die Wünsche des Verkäufers und seine Verkaufsmotivation optimal in den Prozess einfließen zu lassen. Im Ergebnis führte das gute Zusammenspiel zwischen Beratern und Verkäufern zu einer effizienten und erfolgreichen Transaktion. Der Käufer Arcaris ist der perfekte Fit, denn die MAGRO Verbindungselemente GmbH ist eine exzellente Ergänzung zu dessen bestehenden Beteiligungsunternehmen."Über MAGRO Verbindungselemente GmbHMAGRO ist ein renommiertes Dienstleistungsunternehmen und organisiert als Lieferant das Sourcing sowie die Logistik von Verbindungsanwendungen, wie Dreh-, Fräs- und Pressteilen. Der Fokus liegt auf qualitativ hochwertigen Sonder- und Zeichnungsteilen, die oftmals in hohen Stückzahlen in der Serienfertigung unterschiedlichster Branchen, wie der Eisenbahn- und Automobilindustrie oder dem Land- und Baumaschinensegment, Anwendung finden.Über Arcaris Management GmbHArcaris mit Sitz in Düsseldorf ist ein Netzwerk von Unternehmern und Unternehmerfamilien, die Beteiligungen im klassischen deutschen Mittelstand eingehen. Der Fokus liegt auf etablierten, profitablen mittelständischen Unternehmen. Arcaris strebt stets eine langfristige Zusammenarbeit an. Ausgangspunkt für den Beteiligungserwerb sind häufig ungeklärte Nachfolgesituationen. In den vergangenen sechs Jahren konnte die Arcaris bereits sechs Unternehmensnachfolgen sicherstellen.Über sonntag corporate financeDie sonntag corporate financeGmbH ist eines der größten bankenunabhängigen M&A-Beratungshäuser im Small-Cap (KMU)-Bereich. Mit ihrem Expertenteam für Mergers & Acquisitions im bonitätsstarken deutschen Mittelstand berät sonntag seine Mandanten exklusiv beim Verkauf von Unternehmen. Unternehmensnachfolgen regeln und damit Lebenswerke sichern, lautet die Mission. Dabei differenziert sich sonntag bewusst von den klassischen Verfahren des Unternehmensverkaufs. Dank der von sonntag entwickelten und in Deutschland einzigartigen Methode des Anonymen Bieterverfahrens lassen sich Kaufpreise am Markt ermitteln, ohne die Identität der Mandanten preiszugeben. Die Anonyme Marktwertermittlung ersetzt die theoretische Unternehmensbewertung vollständig.Pressekontakt:sonntag corporate finance GmbHAnna WolfTelefon: 0641-944 655 37E-Mail: anna.wolf@sonntagcf.comOriginal-Content von: sonntag corporate finance, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135124/4847194