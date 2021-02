In der abgelaufenen Handelswoche profitierte das Themendepot Edelmetalle weiter von erneut von steigenden Platinpreisen, von guten Geschäftszahlen der Depotwerte und in Bezug auf sein Korrekturrisiko von seiner hohen Liquiditätsposition.Der US-Dollar blieb in der Berichtswoche gegen den Euro praktisch unverändert, während der Schweizer Franken 0,51 % abgab, was 77 % der Wertdifferenz im Berichtszeitraum erklärt. Der südafrikanische Rand schwäche sich gegen den Euro ebenfalls ab, und zwar um 0,94 %.Der Goldpreis fiel im Berichtszeitraum um 2,2 %, während Silber nur 0,3 % abgab. Platin dagegen konnte erneut um 1,7 % zulegen, während Palladium 0,5 % schwächer notierte.Das Themendepot Edelmetalle legte im Berichtszeitraum auf Euro-Basis 1,9 % zu, auf Franken-Basis betrug der Zuwachs 2,55 %. Gegenüber dem Startzeitpunkt am 04.05.2020 stieg der Depotwert auf Euro-Basis um 15,91 % und auf Franken-Basis um 19,28 %.

