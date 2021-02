Der S&P500 ist am Vortag wie erwartet zur unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals im Tageschart zurückgekommen und hat im Tagestief 3.805 Punkte erreicht. In der Folge prallte der Index hier wieder nach oben ab und ging bei 3.881 Punkten mit einem kleinen Plus aus dem Handel. Am Vortag hieß es: "Der Aufwärtstrend ist im S&P 500 übergeordnet weiterhin intakt. Aber solange der 10er-EMA nicht mehr zurückerobert werden ...

