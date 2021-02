Im Zuge einer strategischen Neuausrichtung geht Rudolf Weiss bei Stäubli Robotics als Global Head of Pharma und Mitglied des Global Management Teams an den Start. Weiss war bereits bei Groninger und Bausch+Ströbel in leitenden Positionen tätig. Die Personalie steht im Zusammenhang mit der Strategie des Roboterherstellers, sich in bestimmten Zukunftsmärkten zu verstärken. Weiss verfüge über ein breit gefächertes Fachwissen in nahezu allen Prozessen der Medikamentenabfüllung und -verpackung sowie ...

