DJ Spahn erhofft sich von Corona-Schnelltests mehr Normalität

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Für Bundesgesundheitsminister Jens Spahn spielen Corona-Selbsttests und Corona-Schnelltests eine Rolle, um in der aktuellen Pandemie Tag um Tag mehr Sicherheit und Normalität zu bekommen. Die Zulassung der Corona-Schnelltests sei ein weiterer Baustein, damit man sicherer mit dem Virus leben könne. Das Virus sei anders als die Menschen nicht der Pandemie müde und man werde mit dem Virus leben müssen.

"Wir haben deutlich mehr verfügbare Schnelltests als noch vor einigen Monaten und seit heute auch erste zugelassene Laien-Selbsttests. Das gibt uns eine Chance, in dieser Phase der Pandemie Sicherheit zu geben. Dabei geht es nicht um das 'Ob', sondern das 'Wie'", sagte Spahn im Deutschen Bundestag.

Zuvor hat das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) drei Corona-Schnelltests zugelassen. Diese kann jeder selbst zu Hause anwenden. Spahn sagte, zu Beginn würden die Selbsttests noch nicht für alle verfügbar sein, aber dies würde sich Woche um Woche verbessern. Von den Tests verspricht sich Spahn mehr Sicherheit etwa beim Reisen oder bei Theaterbesuchen.

Er plädierte außerdem erneut für Vorsicht in der Öffnungsdebatte. Denn es wäre "fatal", wenn man in vier oder sechs Wochen wieder vor ganz anderen Debatten stünde. "Wir wähnten uns auf einem guten Weg - aber das Virus gibt nicht einfach auf. Wir sind pandemiemüde, das Virus aber nicht: es wird ansteckender und verändert sich. Daher ist es wichtig, dass wir mit Umsicht in die kommenden Wochen gehen - mit Impfen und mit Testen", so Spahn.

Kritik an Spahns Corona-Management

Der CDU-Politiker ist wegen seines Corona-Managements unter Druck. Der Impfstart verlief schleppend und anders als von Spahn angekündigt können die kostenlosen Corona-Selbsttests noch nicht am Montag starten. Auf Druck der Bundeskanzlerin sollen die Antigen-Schnelltests eingebettet werden in eine Gesamtstrategie mit Öffnungsszenarien, die Bund und Länder bei einem virtuellen Treffen am kommenden Mittwoch aushandeln wollen.

Bund und Länder haben sich darauf verständigt, dass Friseure am Montag unter Auflagen öffnen dürfen. In den meisten Bundesländern haben auch die Grundschulen mit Präsenzunterricht für die jüngsten Schüler begonnen. Weitere Öffnungsschritte etwa für den Einzelhandel soll es erst bei einer stabilen Inzidenz von unter 35 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohnern geben. Zuletzt hat sich tägliche Zahl der Neuinfektionen laut Robert Koch-Institut wieder erhöht und erreicht 8.007 Fälle. Die 7-Tage-Inzidenz lag am Mittwoch bei 59,3 Fällen.

Wegen der ansteckenderen Corona-Mutation B.1.1.7 gibt es die Sorge, dass Deutschland in eine dritte Welle gerät mit deutlich steigenden Infektionszahlen.

February 24, 2021 07:59 ET (12:59 GMT)

