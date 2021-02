Leiterplattendicken bewegen sich im Millimeterbereich. Trennvorgänge bedeuten eine hohe mechanische Belastung. Widerstände, Mikrocontroller und Kondensatoren, die nahe an der Ritznut auf engstem Raum angeordnet sind, könnten Schaden nehmen. Moderne Nutzentrenner wie die der cab-Serie Maestro wurden deshalb für ein stressarmes Trennen entwickelt und für unterschiedlichste Anforderungen optimiert. Leiterplatten präzise per Rollmesser trennen So ist zum Beispiel mit dem Modell Maestro 4S die Ritznut mit dem Rollmesser mehrmals überfahrbar, bei spezieller Messereinstellung auch Leiterplatten aus Aluminium. ...

