Den Haag (www.anleihencheck.de) - Die Integration von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) in Investitionen in Schwellenländeranleihen (EMD) ist eine Herausforderung, so die Experten von NN Investment Partners (NN IP).Durch verantwortungsbewusstes Investieren in EMD könnten Anleger jedoch von hohen Renditen profitieren und gleichzeitig einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Welt leisten. Eine immer größere Anzahl wissenschaftlicher Untersuchungen zeige, dass eine Verbesserung der ESG-Werte die risikobereinigten Renditen steigere. Allerdings würden Investoren oft nicht erkennen, wie die Schwellenländer die ESG-Integration umsetzen würden. Sie würden sich die Frage stellen: Inwieweit würden die Schwellenländer ihre ESG-Bilanz verbessern? ...

