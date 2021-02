Zürich (www.fondscheck.de) - Reto Niggli, Manager des Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (ISIN LU0208341965/ WKN A0DQU0) bei Swisscanto Invest, erläutert, warum Diversifikation immer noch "up to date" ist, und äußert sich zur momentanen Ausrichtung des nachhaltigen Portfolios.Diversifikation sei ein Klassiker beim Investieren. "Nicht alle Eier in einen Korb legen" habe Jahrzehnte lang zu den bekanntesten und wichtigsten Börsenweisheiten gehört. Die Betitelung sei zwar nicht mehr up to date, aber die Gültigkeit habe nicht an Bedeutung verloren. "Das Portfolio gut mischen innerhalb einer Anlageklasse beziehungsweise über verschiedene Anlageklassen hinweg ist unverändert sinnvoll. Diversifikation schützt vor zu hohen Risiken heute wie gestern und entsprechend gehören Mischfonds zu den Anlagelösungen, die für Investoren ein optimales Basisinvestment darstellen. Und idealerweise sollte der Faktor Nachhaltigkeit integriert sein, um als Investor up to date zu sein", so Reto Niggli, Manager des Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced. ...

