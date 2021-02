Die Geldmärkte haben eingepreist, dass der Leitzins der Bank of England (BoE) mindestens bis 2022 über Null bleibt, berichtete Reuters am Mittwoch. Anfang Februar erwarteten die Geldmärkte, dass die BoE den Leitzins bereits im Juni 2021 in den negativen Bereich senken würde. Marktreaktion Diese Schlagzeile scheint keinen signifikanten Einfluss auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...