Las Vegas (ots/PRNewswire) - Erweiterter Einsatz von Brother-Getriebemotoren baut auf eine im letzten Jahr begonnene Zusammenarbeit aufGreenbroz Inc., der Weltmarktführer in der Technologie zur Verarbeitung von Cannabis nach der Ernte, ist stolz darauf, eine erweiterte strategische Partnerschaft mit Brother Gearmotor, einer Abteilung der Brother International Corporation, für die Verwendung ihrer Getriebemotoren und ihres Fachwissens bei der Herstellung von GreenBroz-Produkten bekannt zu geben. Bemerkenswert ist, dass GreenBroz das erste Unternehmen in der Cannabisbranche ist, mit dem Brother Gearmotor direkt zusammenarbeitet."Die Beziehung zwischen Brother Gearmotor und GreenBroz geht weit über hervorragende Produkte hinaus", sagt Schyler Kaminski, Regional Sales Manager, Brother Gearmotor Division. "Wir teilen die gleichen Werte in der Art und Weise, wie wir unsere Kunden behandeln und wie unsere Produkte aufeinander abgestimmt sind. Das Motto von GreenBroz für seine Trimmer lautet zum Beispiel 'Sanft, schnell und leise'. Unsere Getriebemotoren stehen in direkter Linie dazu, da wir die Qualität ihrer Maschinen erhöhen und unsere Produkte mit unserer branchenführenden beschränkten Garantie unterstützen. Insgesamt ist es unser Engagement, eine maßgeschneiderte Lösung für GreenBroz zu schaffen, was uns von der Konkurrenz abhebt."Die Zusammenarbeit baut auf einer Beziehung auf, die im letzten Jahr mit der erfolgreichen Einführung von Brother-Getriebemotoren begann, die für den Einsatz im GreenBroz-Trockentrimmer Modell M angepasst wurden. Brother-Getriebemotoren sind jetzt in den Präzisionssortierer und den Steigförderer integriert. Spezifische Attribute umfassen:- Die effizienteren Hypoid-Getriebemotoren von Brother, die für die Schleifmaschinen verwendet werden, übertragen aufgrund des erhöhten Wirkungsgrads ein zusätzliches Drehmoment bei niedrigeren PS.- Inline-Stirnradgetriebe für Trimmer sind fett- und nicht ölgefüllt und können in jeder Richtung montiert und für die Lebensdauer des Getriebemotors ohne Wartung oder Leckage abgedichtet werden.- Die Verwendung von Kupferdraht höherer Qualität macht die Motorwicklung effizienter und verbessert die elektrische Leitfähigkeit durch weniger Verunreinigungen im Metall."Brother-Getriebemotoren sind die besten auf dem Markt, und das Unternehmen genießt seit langem einen hervorragenden Ruf in der Branche", so Cullen Raichart, Gründer und CEO von GreenBroz. "Ihre Geschichte der Unterstützung von Unternehmen bei der Implementierung von Lösungen, die das Wachstum von Unternehmen unterstützen, deckt sich mit unserer Mission, die hochwertigsten Produkte anzubieten, um Unternehmen im Cannabisbereich zu helfen, zu wachsen und zu gedeihen."Diese Verpflichtung zur Qualität zeigt sich auch darin, dass Brother Gearmotor darauf besteht, die Komponenten im eigenen Haus zu fertigen, um die Qualitätskontrolle zu gewährleisten - ein Attribut, das von GreenBroz als einer der Hauptgründe genannt wird, warum Brother der ideale Entwicklungspartner für die Zukunft ist. "Sie waren in der Lage, die Ausgangswelle individuell zu gestalten und unser Logo in die Maschine einzubauen", sagt GreenBroz-Ingenieur Kevin Bower über das Modell M. "Die gebohrte und mit Gewinde versehene Welle ist einzigartig für das, was sie für uns herstellen. Ihre Motoren sind leicht, leise, effizient, abwaschbar und komplett wasserdicht."Informationen zu Brother GearmotorBrother Gearmotor bietet ein komplettes Sortiment an Getriebemotoren und Zubehör, um praktisch alle Anforderungen an die Stromerzeugung in der Fertigung zu erfüllen. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Innenraum-Permanentmagnetmotoren (IPM), bürstenlose Gleichstrommotoren, AC-Induktionsmotoren und andere hochwertige Getriebemotoren und Untersetzungsgetriebe für Branchen wie die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die Verpackungsindustrie und den Materialtransport. Für alle Brother-Getriebemotoren gilt die branchenweit beste, auf fünf Jahre begrenzte Garantie. Weitere Informationen finden Sie auf BrotherGearmotors.com.Informationen zu GreenBroz Inc.GreenBroz Inc. bietet branchenführende automatisierte Erntelösungen für die legale Cannabis-Industrie. GreenBroz ist ein Unternehmen im Besitz von Veteranen und hat sich feiner amerikanischer Handwerkskunst, erstklassiger Maschinentechnik und außergewöhnlichem Kundenservice verschrieben. GreenBroz hilft kleinen, mittleren und großen Anbaubetrieben, ihre eigene Version des amerikanischen Traums zu erreichen. Alle GreenBroz-Geräte werden in der Produktionsstätte in Las Vegas in den USA hergestellt. Mit Handelspartnern auf vier Kontinenten macht es GreenBroz einfach, Ihren Bedarf an Erntemaschinen zu decken.