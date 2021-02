Der angeschlagene südkoreanische Geländewagenspezialist SsangYong Motor muss wegen fehlender Teile erneut die Produktion stoppen. Die Anlage in Pyeongtaek werde am Donnerstag und Freitag stillstehen, erklärte das Unternehmen. Grund sei die Weigerung der Zulieferer, Teile zu liefern, heißt es seitens des Autobauers. Geplant sei, die Fertigung am nächsten Dienstag wieder anzufahren. Am Montag ist in Südkorea ein Feiertag. SsangYong hatte im Dezember beim Gericht ein Sanierungsprogramm in Eigenregie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...