Dienstag, 2. März 2021, 22.30 UhrErstausstrahlungVerpasster Lernstoff, fehlende Praktika, weniger Ausbildungsplätze - viele Schülerinnen und Schüler sowie Auszubildende stehen vor großen Herausforderungen. Kurz vor dem Sprung "in den Ernst des Lebens" wird die "Generation Corona" in ihrer Zukunftsplanung ausgebremst. Das 3sat-Wirtschaftsmagazin "makro" fragt am Dienstag, 2. März 2021, 22.30 Uhr, in der Ausgabe "Generation Corona - wie steht es um ihre Zukunft?": Schule fertig und dann? Die Erstausstrahlung wird moderiert von Eva Schmidt."Je länger die Krise andauert, so gravierender sind ihre Auswirkungen auf Bildung, Gesundheit, Ernährung und Wohlbefinden der Kinder. Die Zukunft einer ganzen Generation ist in Gefahr", warnt UNICEF. Und das ifo-Institut rechnet aus, dass genau auf diese Generation 3,3 Billionen Euro Kosten durch den Schulausfall zurollen könnten: Denn Bildungsausfall bedeutet Lohnausfall im späteren Berufsleben. Wie steht es um die Chancen der Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die jetzt auf dem Arbeitsmarkt starten?Das Angebot an Ausbildungsplätzen ist 2020 um elf Prozent eingebrochen. Wer trotzdem eine Stelle ergattert hat, schlägt sich mit Homeschooling und dem Ausfall von Praxisphasen herum. "makro" begleitet Auszubildende sowie Abiturientinnen und Abiturienten. Wie stellen sie die Weichen für ihre Zukunft? Wie wirkt sich die Coronakrise auf den Fachkräftemangel und den späteren Arbeitsmarkt aus?