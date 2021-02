Die Zeit immer neuer Allzeithochs scheint erstmal vorbei zu sein. Nach vielen Käufen vergangene Woche sind ETF-Anleger jetzt zurückhaltender - oder nehmen Gewinne mit. 23. Februar 2021. FRANKFURT (Börse Frankfurt). An den Märkten geht die Angst vor steigenden Zinsen um: In den USA sind die Renditen für zehnjährige Staatsanleihen auf 1,36 Prozent gestiegen - das ist der höchste Stand seit einem Jahr. "Anleger befürchten, dass sich das Wachstum dadurch abschwächt und die Notenbanken nicht mehr so ...

Den vollständigen Artikel lesen ...