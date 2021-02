Baden-Baden (ots) - SWR Podcast-Tipps: neuer Hörstoff im März 2021Zwei Neustarts: "Das Djatlow-Massaker" und "Hear my Voice! Musikerinnen weltweit" / Spezialfolge von "5 Minuten vor dem Tod"/ Zum Nachhören: "Große Klappe - aus dem Leben eines Schauspielers"Der Südwestrundfunk liefert seinen Nutzer*innen in zahlreichen Podcasts hintergründige Information aus Politik, Gesellschaft, Kultur, Wissen, Bildung und Sport, aber auch anregende Unterhaltung, niveauvollen Talk und Comedy. Zu den Neustarts im März 2021 zählen die neunteilige Mystery-Serie "Das Djatlow-Massaker" (ab 8. März) sowie der Musik-Podcast "Hear my voice!" mit Musikerinnen aus der ganzen Welt, die für mehr Frauenrechte eintreten (ab 8. März). Weitere Podcast-Highlights sind der Schauspieler-Talk "Große Klappe" mit TV-Kommissar Andreas Guenther sowie eine Spezialfolge des Kriminalpodcasts "5 Minuten vor dem Tod" (3. März). Alle Podcasts gibt es auch in der ARD Audiothek (https://www.ardaudiothek.de/)."Das Djatlow-Massaker", neunteilige Mystery-Serie nach einem wahren FallEs ist eine wahre Geschichte: Im Winter 1959 werden im Uralgebirge die verstümmelten Leichen von neun jungen Frauen und Männern gefunden, die zu einer Skitour aufgebrochen waren. Die Umstände ihres Todes werden nie geklärt. Sicher ist nur, dass die Gruppe um den Studenten Igor Djatlow ihr Zelt in der Unglücksnacht fluchtartig verlassen haben muss. Die Hörspielserie verknüpft die mysteriösen Todesfälle und die Spekulationen, die sich um sie ranken, mit Ereignissen, die sich 30 Jahre später abspielen. Sie schickt den fiktiven Sohn von Igor Djatlow als Reporter der "Pravda" zum Schauplatz des Unglücks. Dort trifft er auf mörderische Staatsanwälte, grausame Exsträflinge und die sagenhafte Goldene Frau... Ab 8. März 2021, alle Folgen exklusiv in der ARD Audiothek (https://www.ardaudiothek.de/)."Hear my Voice! Musikerinnen weltweit" mit Marlene KüsterDie Musikjournalistin Marlene Küster begleitet seit Jahren Musikerinnen aus der ganzen Welt, die sich in ihrer Heimat für die Belange und Rechte von Frauen einsetzen. Sie singen, obwohl es ihnen verboten ist, engagieren sich aus dem Exil oder machen direkt und laut auf ihre Lage aufmerksam. Musik ist ihr Mittel im politischen Kampf für Feminismus und eine gerechtere Welt. Marlene Küster widmet ihrer Musik und ihren Geschichten den SWR2 Podcast "Hear my Voice!". So geht die kolumbianische Sängerin Lido Pimienta mit dem Machotum in Kolumbien ins Gericht und erhebt ihre Stimme vor allem gegen die Diskriminierung indigener Frauen (Folge 2). Ab 8. März 2021, alle zwei Wochen, mittwochs, in der ARD Audiothek (https://www.ardaudiothek.de/) und auf www.SWR2.de."5 Minuten vor dem Tod" mit einer Spezialfolge zu "Gewalt in der Partnerschaft"Anlässlich des Weltfrauentags bringt der Kriminalpodcast "5 Minuten vor dem Tod" eine Spezialfolge zum Thema "Gewalt in der Partnerschaft" (3. März). Die Hosts Luisa und Joost schildern gemeinsam mit einer Freundin des Opfers einen Fall aus der Nähe von Oldenburg aus dem Jahr 2020. Anschließend sprechen sie mit Hauptkommissarin Frauke Liebermann von der Stuttgarter Polizei, Karolin Tenbuß vom Stuttgarter Frauenhaus und Marie, die selbst Gewalt in ihrer Partnerschaft erlebt hat. Jeden zweiten Mittwoch, in der ARD Audiothek (https://www.ardaudiothek.de/). und auf den gängigen Podcast-Portalen."Große Klappe" mit SWR3 Moderator Kristian Thees und Schauspieler Andreas GuentherAndreas Guenther spielt "Kommissar Pöschel" im Rostocker "Polizeiruf 110" und ist gemeinsam mit SWR3 Moderator Kristian Thees in dem Podcast "Große Klappe - aus dem Leben eines Schauspielers" zu hören. Andreas Guenther nimmt die Hörer*innen direkt mit ans Set und liefert in kurzen Einspielern spannende und unterhaltsame Eindrücke vom Weg zum Casting, aus der Maske oder ungefragt aus dem Wohnwagen von Schauspielkolleg*innen. Zwischen Gesprächen über Techniken, Filmschnitt und die Rollenverteilung am Set bleibt auch Zeit für Gäste - ob Kolleg*innen, Regisseur*innen oder Maskenbildner*innen. Jeden zweiten Mittwoch, in der ARD Audiothek. (https://www.ardaudiothek.de/grosse-klappe-aus-dem-leben-eines-schauspielers/grosse-klappe-der-teaser/85923732), auf www.SWR3.de und auf den gängigen Podcast-Portalen.Rechtefreie Pressefotos zum kostenlosen Download: www.ARD-Foto.deInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: http://swr.li/swr-podcast-tipps-märz (http://swr.li/swr-podcast-tipps-m%C3%A4rz)Pressekontakt: Oliver Kopitzke, Tel.: 07221 929 23854, oliver.kopitzke@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4847384