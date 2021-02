DJ BMWi: Antragsvolumen für europäische Wasserstoffprojekte "gigantisch"

BERLIN (Dow Jones)--Das Interesse der deutschen Industrie an grenzüberschreitenden Projekten im Bereich Wasserstofftechnologien ist offenbar enorm. Jüngst hatte die Bundesregierung gemeinsam mit der EU-Kommission einen entsprechenden Förderaufruf für grenzüberschreitende europäische Projekte gestartet, ein sogenanntes Important Project of Common European Interest (IPCEI). "Was da bei uns auf den Tisch gelandet ist, ist gigantisch. Es ist wirklich gigantisch", sagte der Abteilungsleiter für Energiepolitik im Wirtschaftsministerium, Thorsten Herdan.

Im Dezember hatten 22 EU-Mitgliedsstaaten sowie Norwegen bekräftigt, dass sie mit Blick auf die Klimaziele gemeinsame Wasserstoffprojekte in ganz Europa zeitnah fördern wollen. Daraufhin hatten Wirtschafts- und Verkehrsministerium in Berlin am 11. Januar das nationale Interessenbekundungsverfahren veröffentlicht. Bis zum vergangenen Freitag konnten Unternehmen ihre Projektskizzen einreichen, mit denen sie mindestens 10 Millionen Euro an eigenen Investitionen einbringen müssen.

Energie-Abteilungsleiter Herdan betonte, die vorliegenden Projekte würden von der Ökostrom-Erzeugung bis zur Verwendung des H2 oder synthetischen Kraftstoffs die gesamte Wertschöpfungskette in den Blick nehmen. Die Unternehmen monierten aber an unterschiedlichen Stellen der Wertschöpfungskette noch Finanzierungslücken: "Und sie fragen genau danach, diese Wirtschaftlichkeitslücken durch bestimmte Instrumente zu füllen."

Die Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes, mit dem erstmals eine Wasserstoffinfrastruktur in Deutschland reguliert werden soll, gibt darauf noch keine Antworten. Darin fehle die Refinanzierung noch "als eine der wichtigsten" Bausteine, sagte Herdan anlässlich der vom Energieverband BDEW und dem Elektrotechnikverband VDE ausgerichteten Fachtagung Wasserstoff. Der Bund erwäge bislang regulatorische und Förderinstrumente. Ziel ist laut dem Regierungsbeamten, die Frage noch vor der Bundestagswahl zu klären und eine sichere Durchführung der Projekte zu gewährleisten.

Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will Wasserstoff in einem ersten Schritt von der Erneuerbare-Energien-Umlage befreien und die Umlage in einem zweiten Schritt ganz abschaffen. Weiterhin strebt sein Ressort eine Weiterentwicklung des CO2-Preises, aber auch eine Neugestaltung des EU-Beihilfeleitrahmens an. "Denn der ganze Quatsch, dass man gegen eine Referenzanlage Mehrkosten ausweisen muss, ist bei einer neuen Technologie wie Wasserstoff eine schwierige Nummer", sagte Herdan.

Wie viel genau die Bundesregierung an Fördermitteln für das Wasserstoff-IPCEI einplant, ist bislang unklar. In der Nationalen Wasserstoffstrategie sind insgesamt 7 Milliarden Euro für Projekte in Deutschland vorgesehen sowie 2 weitere Milliarden für Industriepartnerschaften im Ausland.

