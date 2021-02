Die Pierer Mobility AG, mit den Motorradmarken wie etwa KTM oder Husqvarna, erwartet weiterhin eine hohe Nachfrage im motorisierten Zweiradbereich und rechnet im heurigen Geschäftsjahr mit einem Umsatz zwischen 1.800 bis 1.900 Mio. Euro, einer EBIT-Marge zwischen 8 bis 9 Prozent sowie einer EBITDA-Marge über 15 Prozent. Das Unternehmen rerwartet, dass die operative Marge im Motorradbereich wieder auf Vorkrisenniveau zurückkehrt. Das Wachstum soll vor allem durch die weiterhin hohe Nachfrage in Nordamerika, Australien und China sowie durch die erwartete Markterholung in Europa getrieben sein. Im stark wachsenden E-Bike Bereich geht man davon aus, mittelfristig zu einem bedeutenden globalen Player zu werden. Für 2021 ist laut Pierer Mobility eine Expansion in weitere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...