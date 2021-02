Investition von 3 Millarden USD in touristische Infrastruktur und Sehenswürdigkeiten zur Schaffung eines Gebirgsreiseziels von Weltklasse in der Asir-Region.

Zu den geplanten Entwicklungen gehören 2.700 Hotelzimmer, 1.300 Wohneinheiten und 30 einzigartige Attraktionen im Bereich Kommerz und Unterhaltung bis zum Jahr 2030.

Das Unternehmen zielt darauf ab, zum Jahr 2030 jährlich über 2 Millionen Besucher anzuziehen und 8.000 direkte und indirekte dauerhafte Arbeitsplätze zu schaffen.

Seine Königliche Hoheit Prinz Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Kronprinz, Stellvertretender Premierminister und Chairman des Public Investment Fund (PIF), hat den Start der Soudah Development Company (SDC) in der Asir-Region in Saudi-Arabien bekannt gegeben. Diese neue, vollständig im Eigentum des öffentlichen Investitionsfonds Public Investment Fund (PIF) befindliche, Körperschaft wird die Entwicklung eines luxuriösen Gebirgsreiseziels leiten, das alle Sinne ansprechende kulturelle Erlebnisse bietet und eine Feier der Naturschätze darstellt, welche die örtlichen und nationalen Wirtschaften fördern.

SDC wird als einer der wesentlichen Fördungsfaktoren für die Vision 2030 des Königreichs dienen und 3 Milliarden USD in Infrastruktur- und Tourismusprojekte einbringen,die darauf abzielen, das Besuchererlebnis in Soudah und Teilen des Gouvernements Rijal Alma'a in der Asir-Region Saudi-Arabiens zu optimieren. Zu den geplanten Entwicklungen gehören 2.700 Hotelzimmer, 1.300 Wohneinheiten und 30 einzigartige Attraktionen im Bereich Kommerz und Unterhaltung. Ziel von SDC ist die Entwicklung des Projektgebiets in ein wiederholt von Einheimischen und Besuchern angesteuertes, das ganze Jahr über besuchbares nachhaltiges Reiseziel, das zum Jahr 2030 geschätzte 8 Milliarden USD zum Gesamt-BIP des Königreichs beitragen wird. SDC beabsichtigt, mit der lokalen Gemeinschaft und Investoren zusammenzuarbeiten, um ein robustes und diversifiziertes Netzwerk von Angeboten aufzubauen, die sich über die Bereiche Gastgewerbe, Wohnwirtschaft, Kommerz und Unterhaltung erstrecken. Es wird darauf abgezielt, zum Jahr 2030 jährlich über 2 Millionen Besucher anzuziehen und 8.000 direkte und indirekte dauerhafte Arbeitsplätze zu schaffen.

Seine Exzellenz Yasir Othman Al-Rumayyan, der Gouverneur für den Public Investment Fund, sagte: "Unsere Investition in die Asir-Region spiegelt unsere Zuversicht in den besonderen Charakter der Örtlichkeit wieder, der eine beeindruckende Verschmelzung von Identität, Kulturerbe und Erlebnis darstellt. Mittels sorgfältiger und wohl überlegter Entwicklung wird (SDC) ein weiteres bemerkenswertes Reiseziel für das diverse und wachsende Portfolio von Erlebnissen in Saudi-Arabien bereitstellen, das die Faszination eines breiten Spektrums von Investoren und Reisenden auf sich zieht." Der Public Investment Fund (PIF) wird jährlich mindestens 40 Milliarden USD in die lokale Wirtschaft einbringen und zielt darauf ab, zum Jahr 2030 die unter seiner Verwaltung befindlichen Aktivposten auf über 2 Billionen USD anwachsen zu lassen.

Das Reiseziel fügt Saudi-Arabiens ehrgeizigen Tourismus-Zielen eine weitere Dimension hinzu und ergänzt andere Reiseziele, die an der Küste des Roten Meeres und in der Umgebung der Hauptstadt Riad geschaffen werden.

Ziel von SDC ist es, eine Roadmap für die Umformung der riesigen öffentlichen Gebiete der Region zu erstellen, um die so besondere Kultur, Geographie und fruchtbare Natur der Region hervorzuheben. Die Bewahrung der ökologischen Integrität des Reiseziels wird eine der Prioritäten sein, und die Entwicklung wird in ein strenges Regelwerk und einen ebensolchen Städteplanungscode eingebunden werden.

