Eine gesteigerte Annahme der 5G-Technologie von Spirit Semiconductor befördert die Expansion und eine Einstellungswelle

Spirit Semiconductor, ein Wegbereiter für leistungsstarke Datenfunklösungen, verkündete heute, dass ein Umzug in einen neuen Hauptsitz in Theale, Großbritannien, bevorsteht und eine neue Zweigniederlassung in Leeds, Großbritannien, eröffnet wird, um ein großes Talentnetzwerk in den Bereichen Datenfunk, Monolithic Microwave Integrated Circuit (MMIC) und Filtertechnik im Norden Englands zu erschließen. Die Expansion folgt auf eine rasche Kundenannahme und Bereitstellung der Technologie für 5G-mMIMO (massive Multiple-Input and Multiple-Output) und kleiner Mobilfunkbasisstationen von Spirit Semiconductor.

Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2020 verzeichnete es ein rasches Wachstum und baute in weniger als einem Jahr ein Kernteam aus 15 Personen auf. Der neue Standort befindet sich in einem der britischen Technologiezentren und ist mit einer Fläche von rund 9.000 Sq. Ft. fünfmal so groß wie der bisherige Hauptsitz von Spirit. Die neue Niederlassung in Leeds unterstützt die Expansionspläne des Unternehmens für sein Produktportfolio und seinen Eintritt in wachstumsstärkere Märkte.

"Bei der Gründung von Spirit Semiconductor letztes Jahr konzentrierten wir uns ausschließlich auf die Entwicklung von Spitzendatenfunkprodukten für 5G mMIMO. Gegenwärtig werden unsere Produkte von den Kunden beurteilt, aber die bisherige Rückmeldung fiel vorwiegend positiv aus und gibt uns die Ermutigung, die wir brauchen, um in andere Märkte zu expandieren", sagte Mark Moffat, Geschäftsführer von Spirit Semiconductor. "Mit diesem Tempo fassen wir einen Wachstum um 65 für 2021 ins Auge. Dies ist für unser Unternehmen erst der Anfang und ich freue mich sehr darauf, was das nächste Jahr in Sachen Innovation und Expansion mit sich bringen wird."

"Massive MIMO-Architekturen verändern die grundlegenden Bausteine der Datenfunkkette tiefgründig", äußerte sich Joe Madden, Chef-Analyst bei Mobile Experts. "Wir erleben ein sehr flottes Marktwachstum bei manchen Datenfunkkomponenten, während sich das Design der Basisstation an 32T- und 64T-Varianten massiver MIMO mit strikten Leistungsanforderungen für RFICs zur Unterstützung einer großen Reihe von Anwendungen anpasst."

Spirit Semiconductor sucht nach Toptalenten in der Halbleiterbranche. Das Unternehmen hat aktuelle folgende Stellenangebote: Chef-Ingenieur für Filterdesign, Chef-Ingenieur für MMIC-Design, leitender Ingenieur für MMIC-Design und leitender Ingenieur für analoges IC-Design. Für weitere Informationen kontaktieren Sie Luke Ord von IC Resources, luke.ord@ic-resources.com, +44 118 907 3070.

"IC Resources freut sich, Spirit Semiconductor dabei zu helfen, das richtige Talent zum Vorantreiben seines beeindruckenden Wachstums zu finden", äußerte sich Kathy Campling, Leiterin Kundendienste bei IC Resources. "Spirits starker Geschäftsplan, sein spannender Produktplan und großzügiges Leistungspaket sind für potenzielle Angestellte attraktive Angebote."

Über Spirit Semiconductor Ltd.

Spirit Semiconductor Ltd. ist ein Unternehmen mit Sitz in Großbritannien, das von Experten aus der Halbleiterbranche für Datenfunk gegründet wurde. Unser Augenmerk liegt auf der Entwicklung leistungsstarker Datenfunkprodukte zur Unterstützung der raschen Einführung von 5G-mMIMO (massive MIMO), kleiner Mobilbasisstationen und anderer Märkte, die leistungsstarke Lösungen erfordern. Wir bei Spirit Semiconductor legen Wert auf intelligente Innovation, schnelle Umsetzung und starke Teamarbeit. Wir sind eine energische und schnelle Gruppe mit Fokus auf die Entwicklung attraktiver Produkte, die die Bedürfnisse und Zeitleisten unserer Kunden erfüllen und wir gleichzeitig eine starke Teammoral und eine partnerschaftliche Haltung aufrechterhalten. Wir glauben an den Aufbau eines ausgewogenen Teams, das alle Erfahrungsstufen widerspiegelt, und an die Pflege einer Umgebung, in der jeder Gelegenheit zum Lernen und Wachstum erhält. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website www.spiritsemiconductor.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210224006198/de/

