Berlin - Ärztepräsident Klaus Reinhardt hat schnelle Massenimpfungen gegen das Coronavirus in den Praxen der niedergelassenen Ärzte gefordert. "Das Ziel eines Impfangebots für alle Bürgerinnen und Bürger bis Ende September lässt sich nur dann erreichen, wenn wir möglichst bald mit Massenimpfungen in den Arztpraxen beginnen", sagte Reinhardt der "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe).



Die Impfzentren der Kommunen könnten diese enorme Herausforderung allein nicht stemmen. "Wenn die Hersteller ihre Lieferzusagen einhalten, stehen von Ostern an größere Impfstoffkapazitäten zur Verfügung. Die Einbeziehung der Praxen in die Impfkampagne verhindert, dass es bei den Verimpfungen zu Verzögerungen oder sogar Staus kommt", sagte der Präsident der Bundesärztekammer. Wenn die Praxen mit genügend Impfstoff und ausreichend Zubehör wie Spritzen und Kanülen beliefert würden, könne die Impfkampagne mit ihrer Unterstützung deutlich Fahrt aufnehmen, sagte Reinhardt.



Neben logistischen Aspekten böten Impfungen in den Praxen aufgrund der kurzen Wege auch ganz praktische Vorteile für die Patienten. "Besonders für hochbetagte Menschen sind Impfmöglichkeiten durch ihnen vertraute Ärztinnen und Ärzte in ihrem Wohnumfeld eine große Erleichterung", sagte Reinhardt.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de