TAGESVORSCHAU: Termine am 25. Februar 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 25. Februar:

TERMINE UNTERNEHMEN

05:30 GBR: Standard Chartered, Jahreszahlen

07:00 DEU: Takkt, Jahreszahlen

07:00 DEU: ADVA Optical, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Jahreszahlen

07:00 BEL: UCB, Jahreszahlen

07:00 CHE: Adecco, Jahreszahlen

07:00 CHE: Kudelski, Jahreszahlen

07:00 FRA: Axa, Jahreszahlen

07:00 FRA: Safran, Jahreszahlen

07:30 DEU: Munich Re, Jahreszahlen (Call 9.30 h)

07:30 DEU: Bayer, Jahreszahlen (Call 10.00 h)

07:30 DEU: Aixtron, Jahreszahlen

07:30 DEU: MLP, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Pk 10.00 h) 07:30 DEU: Dürr AG, Jahreszahlen (Call 15.00 h) (Online-Pk 10.00 h) 07:30 ESP: Telefonica, Jahreszahlen

07:30 FRA: Veolia Environnement, Jahreszahlen

07:45 DEU: Krones, Jahreszahlen

08:00 GBR: BAE Systems, Jahreszahlen

08:00 GBR: Anglo American, Jahreszahlen

08:00 GBR: Centrica, Jahreszahlen

08:00 GBR: AB Foods, Pre close Trading Update

10:00 DEU: Infineon, Hauptversammlung (oline)

10:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Untersuchungsausschuss zum Bilanzskandal Wirecard 10:00 DEU: Daimler Truck AG, Jahres-Pk (online)

11:00 DEU: Frosta AG, Bilanz-Pk (online)

12:00 DEU: Mytheresa, Call zu den Q2-Zahlen

17:35 FRA: Lagardere, Jahreszahlen

17:45 FRA: Saint-Gobain, Jahreszahlen

18:00 USA: Twitter, Analystenkonferenz

18:00 NLD: ASM International, Jahreszahlen

22:05 USA: HP Inc., Q1-Zahlen

22:05 USA: Salesforce, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ESP: ACS, Jahreszahlen

FRA: Casino, Jahreszahlen

FRA: Suez, Jahreszahlen

GBR: Aston Martin Lagonda Jahreszahlen

ITA: Saipem, Jahreszahlen

USA: Dell, Q4-Zahlen

USA: Best Buy, Q4-Zahlen

USA: Moderna, Q4-Zahlen

USA: Beyond Meat, Q4-Zahlen

USA: Etsy, Q4-Zahlen

USA: Airbnb, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: Frühindikatoren 12/20 (endgültig)

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 03/21

08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zu monatlichen Steuereinnahmen in der Corona-Krise: Entwicklung von Herbst 2020 bis Januar 2021 08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zu Bauhauptgewerbe (Auftragseingangsindex) 12/20 08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zu Bau von Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäusern, Jahre 2000 bis 2020 08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zu Umsatzentwicklung der gewerblichen Wirtschaft (Frühindikator) 01/21 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 02/21

09:00 AUT: Industrieproduktion 12/20

09:00 ESP: Erzeugerpreise 01/21

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima Ostdeutschland 02/21

10:00 EUR: Geldmenge M3 01/21

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 02/21

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 02/21 (endgültig)

11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 02/21

11:00 EUR: Geschäftsklima 02/21

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 01/21 (vorläufig) 14:30 USA: BIP Q4/20 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q4/20 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 01/21

SONSTIGE TERMINE

DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie

10:00 Online-Pk zum Auftakt des Innovationsprogramms der Bundesregierung "UpdateDeutschland»" 11:00 Regionalgespräch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier über die Impfkampagne gegen Corona mit Bürgern aus Bayern 09:15 DEU: Bitkom Online-Pressekonferenz "Konjunktur und Trends auf dem Smartphone-Markt" mit Bitkom-Präsidiumsmitglied Markus Haas. 09:30 DEU: Pk zur Lage der vom Lockdown betroffenen Händlern. Forderungen nach einer transparenten Öffnungsperspektive und Anpassungen bei den staatlichen Hilfsgeldern; u.a. mit HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. 09:30 DEU: LBBW Research Online-Pressgespräch zur Wirkung der Corona-Impfkampagnen und den Lockerungsperspektiven mit den Autoren Martin Güth und Rolf Schäffer und Chefvolkswirt Uwe Burkert 09:30 LUX: EuGH-Urteil zum Verbot der Doppelbestrafung wegen Missbrauchs marktbeherrschender Stellung 10:00 DEU: Online-Pressegespräch Fideliy: "Innovation Made in China: Wo sind die Innovationsgewinner von morgen?". Investmentdirektorin Catherine Yeung spricht zu den strukturellen Rahmenbedingungen für Innovation in China. DEU: Dritte Runde in den Tarifverhandlungen für die Metall- und Elektroindustrie im Südwesten 15:00 EUR: Sondergipfel (per Videokonferenz) der Staats- und Regierungschefs (bis 26.2.) zur Corona-Pandemie 19:00 Pressekonferenz Angela Merkel

17:00 DEU: Online-Forum der Deutschen Bundesbank zur Frage "Wohin steuert die internationale Handelspolitik?". Es handelt sich um eine Vortragsveranstaltung für Bürger (via Webex). 19:00 DEU: Auto-Forum "Euro-/-Norm stoppen!" Für den Erhalt des Verbrenners mit Hildegard Müller, Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) - Christian Lindner, Bundesvorsitzender der FDP

- Manfred Schoch, Vorsitzender des Gesamtbetriebsrates der BMW Group - Lutz Leif Linden, Generalsekretär des Automobilclubs von Deutschland e.V. - und Gastgeber Dr. Michael Haberland, Präsident von Mobil in Deutschland e.V. EUR: Online-EU-Industrietage 2021

