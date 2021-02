Facebook i25st längst nicht mehr nur eine Plattform, um gesehen zu werden und Aktuelles zu teilen; es ist vor allem zu einem elementaren Werbekanal geworden. Was Unternehmen dabei beachten sollten. Werbung auch auf Facebook auszuspielen, ist für viele Unternehmen nicht mehr wegzudenken aus dem Marketingmix. So ist es kein Wunder, dass auch die Investitionen in Social-Media-Werbung bisher jährlich gestiegen sind und das wohl auch weiter tun werden. Nach Statista-Schätzungen sollen die Ausgaben in Deutschland bis 2024 auf bis zu 1,7 Milliarden Euro steigen. Facebook ist dabei klarer Favorit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...