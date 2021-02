Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Eurobis zu 1,2183 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend.Gegenüber dem Franken behauptet der Euro seine neue Position klar über 1,10. Derzeit wird er zu 1,1030 gehandelt, nach 1,1027 am Vorabend. Der US-Dollar hat sich über Nacht auf 0,9057 von 0,9068 leicht abgeschwächt.Am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...