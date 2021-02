Der Telekommunikationsanbieter Freenet hat am Mittwoch nach Börsenschluss vorläufige Zahlen veröffentlicht. Während das vierte Quartal eher durchwachsen verlaufen ist, schaut der MDAX-Konzern zumindest vorsichtig optimistisch auf 2021. An der Börse sorgen die Zahlen jedoch kaum für Impulse.Freenet will 2021 ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 415 bis 435 Millionen Euro schaffen und einen freien Mittelzufluss in Höhe von 200 bis 220 Millionen Euro erreichen. 2020 hatte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...