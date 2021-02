Die Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017) will eine Dividende von 2,00 Euro ausschütten, wie der DAX-Konzern am Donnerstag mitteilte. Gegenüber dem Vorjahr (2,80 Euro) ist dies eine Kürzung um fast 29 Prozent. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 54,50 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,67 Prozent. Die nächste Hauptversammlung findet am 27. April 2021 statt. Die Dividendenpolitik von Bayer ...

