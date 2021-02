Der Kupferpreis haussiert. Das Ganze wird immer beeindruckender. Unsere letzte Kommentierung zu Kupfer überschrieben wir an dieser Stelle am 22.02. mit "Preisrally nicht zu stoppen". Diese Überschrift hätten wir auch heute getrost verwenden können, denn am Gesamtbild hat sich nichts geändert. Der Kupferpreis haussiert. Das Ganze wird immer beeindruckender. Notierte das Industriemetall zum Zeitpunkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...