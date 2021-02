Der weltweit größte Rückversicherer Munich Re (ISIN: DE0008430026) will eine im Vergleich zum Vorjahr unveränderte Dividende von 9,80 Euro je Aktie an die Aktionäre ausschütten. Beim derzeitigen Aktienkurs von 242,60 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 4,04 Prozent. Die nächste Hauptversammlung findet am 28. April 2021 statt. Seit dem Jahr 1970 gab es keine Dividendenkürzung mehr. Der DAX-Konzern erzielte ...

