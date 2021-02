Kassel (ots) - Am 26.02.2021 erscheint mit Yesterday's Children die zweite Studio-EP der Indierockband Call Us Janis. Sie ist die Verneigung, Umarmung und Verabschiedung ans innere Kind. Die Platte klingt, als hätten die Leoniden, die Giant Rooks und die Beatsteaks ein Kind gezeugt. Verdammt süßes Baby also, nur hat sich das Kind inzwischen so weit entwickelt, dass es verblüffend zeigt, was es kann.Und das ist in erster Linie eine energetische, tanzbare EP, die so klingt, als wäre sie direkt für die Bühne geschrieben. Rockige Gitarren, scheppernde Becken und Snare, Synthiesounds, Chöre, Leadgesang im Wechsel mit Rap-Parts. Gerade die großartigen C-Parts lässt so manch einen von coronafreien Festivals träumen. Die Songs sind so klar für die Bühne geschrieben, dass man es schon beim Hören kaum erwarten kann sich während "Ecstasy" mit seinen Freund:innen in den Armen zu liegen oder bei "Bullet" eine Wall of Death zu bilden.Wie ein Kind aber eben auch so ist, erinnert es einen nicht nur daran, mit mehr Unbeschwertheit und Leichtigkeit durchs Leben zu bringen, sondern stellt manchmal aus dem Nichts existenzielle Fragen zu erschreckend ernsten Themen, die einen ins Grübeln bringen. Von der Gang im Ausnahmezustand bei Ecstasy bis zu den Selbstzweifeln im Angesicht gesellschaftlichen Drucks auf dem Song Pictures, verarbeiten Call Us Janis in ihren Texten auf dieselbe Art Erfahrungen und Emotionen, die jeder Person bekannt sind.Pressekontakt:Anna Kalden & Sylwester PawliczekMACHMA MUKKE GbR017660603343callusjanis@machma.mediaOriginal-Content von: Call Us Janis GbR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153475/4847697