Wien (pts014/25.02.2021/09:05) - Die Suche nach kreativen Ideen für die PR-Arbeit und für Social Media kostet viel Zeit. Was kann man in den verschiedenen Monaten des Jahres in der Pressearbeit an Ideen entwickeln, um eigene Kunden, aber auch Journalisten anzusprechen? Welche Anlässe, Jubiläen und Feiertage sind dafür geeignet? Zu welchem Anlass macht es Sinn? Das kostenlose Webinar des Pressetherapeuten am Freitag, den 26.2.2021, von 10 bis 11 Uhr bringt Ideen und neue Ansätze für die eigenen Unternehmens-Kommunikation! Gleich anmelden unter https://www.edudip.market/invite/ 472e/1478518 automatische Erinnerung eine Stunde vor Webinarbeginn.

Das perfekte Webinar für alle Unternehmer, Gastronomen, Hoteliers und Freiberufler

Wie mache ich nach Corona wieder auf mich aufmerksam und wie kommuniziere ich mit meinen Kunden? Wie schaffe ich durch simple Kommunikation höhere Bekanntheit und sogar mehr Umsatz? Denn eine der häufigsten Sorgen in der Kommunikation und Pressearbeit: "Worüber sollen wir denn schreiben - es gibt ja nichts Besonderes zu sagen" - ist ganz und gar falsch!

Denn in einem Unternehmen gibt es immer etwas zu berichten und wenn Sie die Meldung abstimmen auf das aktuelles Thema des Tages / des Monats / der Jahreszeit ... perfekt! Holen Sie sich vor dem Webinar gratis und unverbindlich den PR-Themen-Kalender 2021 des Pressetherapeuten unter: https://www.werbetherapeut.com/gratis-download

Die Themen des GRATIS-Webinars:

* Was interessiert die Medien 2021, wie wird unser Unternehmen von Interesse für Medien?

* Die wichtigsten Goldenen Tipps

* Kreative PR-Ideen für diese PR-Fixpunkte

* Kreative PR-Ideen für Corona

* Identifizieren und Definieren der Themengruppen im eigenen Unternehmen

* Ideenfindung für Kern- oder Hauptthemen

* Ideenfindung für Jahres-, Saison- oder Corona-Themen für 2021

* Ideenfindung für Kreativ- oder Power-Themen für 2021

* PR - anders als die anderen

In diesem Webinar erfahren Sie das Geheimnis erfolgreicher PR Jahresplanung in diesem außergewöhnlichen Jahr.

Gleich anmelden unter: https://www.edudip.market/invite/472e/1478518

Automatische Erinnerung erfolgt eine Stunde vor Webinarbeginn.

