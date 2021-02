Der weltgrößte Brauereikonzern Anheuser-Busch InBev (ISIN: BE0974293251) will eine Dividende in Höhe von 0,50 Euro für das Jahr 2020 ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. Dies entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 50,65 Euro einer Dividendenrendite von 0,99 Prozent. AB InBev zahlte im Jahr 2019 noch eine Gesamtdividende (Zwischen- und Schlussdividende) von 1,30 Euro an die Aktionäre aus. Damit wird die ...

